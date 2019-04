Salvini: Se dobbiamo legalizzare qualcosa è la prostituzione

di bdr/mad

Paderno Dugnano (Milano), 28 apr. (LaPresse) - "Se dobbiamo legalizzare qualcosa che oggi non è legale in Italia è l'amore, il sesso e la prostituzione. Il sesso non fa male se protetto, la droga sì". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine di un incontro elettorale a Palazzolo, frazione di Paderno Dugnano, nel Milanese.

