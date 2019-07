Salvini: Scorte solo a chi è davvero a rischio

di scp

Milano, 8 lug. (LaPresse) - “Siamo impegnati per garantire la massima tutela per chi è davvero a rischio ma siamo determinati a recuperare centinaia di donne e uomini delle forze dell'ordine per assicurare la sicurezza a tutti gli altri cittadini”. Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a proposito della razionalizzazione delle scorte.

