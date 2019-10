Salvini scherza: "La colica renale? Colpa di Renzi"

Matteo Salvini incolpa scherzosamente l'omonimo Renzi per la colica renale che lo ha colpito mercoledì mattina. "Con tutti quegli insulti che mi ha tirato da Bruno Vespa il fisico non ha retto", ironizza il leader della Lega, in campagna elettorale per le regionali in Umbria a Corciano, in provincia di Perugia.