Salvini: Salario minimo? Disponibile ma prima ridurre tasse a imprese

di lrs/dab

Milano, 10 giu. (LaPresse) - "Sono disponibile a ragionare sul salario minimo per i lavoratori", ma il salario "lo garantiscono le imprese. Se non riduci il carico fiscale alle imprese, come fanno a garantire un salario minimo? Abbiamo le idee chiare". Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio, a Milano.

