Salvini: Riforma presidenzialista? Ci stiamo lavorando

di dab/scp

Milano, 14 set. (LaPresse) - Di riforma costituzionale in senso presidenzialista "ne parleremo, non è un auspicio ma una cosa su cui stiamo lavorando". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea degli amministratori locali del Carroccio a Milano. "Mi piacerebbe che questo in futuro potesse cambiare", ha aggiunto.

