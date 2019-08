Salvini: Ricorso a Consiglio Stato contro Tar e nuovo divieto a Open Arms

di dab

Milano, 14 ago. (LaPresse) - "Come Viminale contestiamo la decisione del Tar e proporremo ricorso urgente al Consiglio di Stato". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Non solo - prosegue -. Sono pronto a firmare un altro provvedimento di divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane in ragione di nuovi episodi: per giorni la nave della Ong spagnola si è trattenuta in acque Sar libiche e maltesi, ha anticipato altre operazioni di soccorso e ha fatto sistematica raccolta di persone con l'obiettivo politico di portarle in Italia. Finché ci sono io farò tutto quello che è in mio potere per difendere i confini italiani. Porti chiusi", conclude.

