"Qualcuno aveva altre priorità". Salvini replica a Isoardi dopo la rottura

Chi di Instagram ferisce, di Instagram perisce. Se l'annuncio della rottura è spettato a Elisa Isoardi, con un post smielato e una foto molto intima, la replica dal vicepremier Matteo Salvini è arrivata con tanto di stoccata.

Forse il vicepremier non ha apprezzato come la sua ex ha reso pubblica la fine della loro storia d'amore e in un post ha raccontato la sua versione: "Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli Italiani non interessa. Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità"

Innegabile, se non la rabbia, quanto meno il (mal celato) astio: il riferimento agli alti e bassi e ai presunti tradimenti di lei e la stoccata finale, che sembra dire: "io ci ho provato, sei tu che avevi altro per la testa". Salvini indossa poi i panni dell'ex ferito, in un secondo post in cui dà la buonanotte ai fan "triste ma sereno".

Il social di Isoardi ancora tace. Ma che il botta e risposta tra i due ex innamorati non sia appena cominciato?

