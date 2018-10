Salvini: Qatar equilibrato non come Arabia Saudita estremista

di egr

Roma, 30 ott. (LaPresse) - "Il Qatar si sta distinguendo per un certo equilibrio rispetto agli estremismi mostrati in questi giorni da Paesi, per esempio l'Arabia Saudita". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta Facebook dal Qatar. "Vi dico - aggiunge - che ho trovato un Paese stabile e sicuro dove l'estremismo islamico non ha futuro. In più da qua passano milioni di posti di lavoro per gli italiani".

