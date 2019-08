Salvini: Pur di andare avanti mettiamo in gioco poltrone ministri Lega

di dab

Milano, 8 ago. (LaPresse) - "Pur di andare avanti siamo pronti a mettere in gioco le nostre poltrone. Quanti partiti metterebbero a disposizione sette ministri, mentre noi ridiamo la parola agli italiani. Non sono più accettabili i no". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, dal palco della Lega a Pescara.

