Salvini: Proroga stato emergenza? Conte venga in Parlamento, non scappi

di ddn/abf

San Giovanni La Punta(Catania), 1 ott. (LaPresse) - Il premier Conte vuole prorogare lo stato di emergenza... "Venga in parlamento e racconti, non sui giornali. Ci spieghi quello che vuole fare, noi non sappiamo nulla. Non c'è un confronto sulle tasse, sulla scuola e sulle pensioni... Nulla, scappano e litigano. L'unica cosa su cui si mettono d'accordo è la legge elettorale, che penso sia l'ultima delle priorità di questo paese". Così Matteo Salvini, leader della Lega, a margine di un comizio a San Giovanni La Punta in provincia di Catania.

