Salvini: "Proporremo Genova come modello per l'Italia"

"Genova e la Liguria sono per la Lega e per il centrodestra un modello di buongoverno e buona amministrazione, quando si parla di modello Genova si parla di buona amministrazione, concretezza, onestà, velocità ed efficienza e quindi lo proporremo a Conte come modello per tutta Italia". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a margine della sua visita nel capoluogo ligure.