Salvini: Pronti a denunciare governo per favoreggiamento immigrazione clandestina

Roma, 21 ago. (LaPresse) - "Noi non promettiamo miracoli, in un anno con alleati un po' bizzarri abbiamo portato a casa la legittima difesa, il Codice Rosso. A me piace fare le cose, non fare i giratondi". Così Matteo Salvini a Faenza. "Sugli sbarchi con noi eravamo fermi a quota 4mila, quest'anno abbiamo fatto 4 volte tanto. Stiamo studiando la possibilità di denunciare l'attuale governo per favoreggiamento dlel'immigrazione clandestina", ha aggiunto.

