Salvini e la busta dalla procura: "Denunciato perché indosso la giacca della polizia"

Nuove grane in vista per Matteo Salvini, questa volta a causa della sua passione per le divise. È stato lo stesso ministro dell'Interno a svelarlo in una diretta Facebook: "Ho qua un'altra busta: ogni giorno ha la sua comunicazione della procura della Repubblica, ma questa la vediamo la settimana prossima. E' stata fatta perché metto la giacca della polizia di Stato. E quindi questa è la risposta della procura (ad un esposto di denuncia presentato nei giorni scorsi ndr), che conto essere positiva".

