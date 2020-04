Salvini: Presidente Mattarella, noi collaborato ma non ci hanno ascoltato

di dab

Roma, 10 apr. (LaPresse) - "Mes, patrimoniale, tassa sulla casa, tassa sui conti correnti, no alla Tav, niente mutui e niente soldi... Presidente Mattarella, lei ci ha chiesto di collaborare e per un mese lo abbiamo fatto, ascoltando, suggerendo, emendato, ma ci hanno ascoltato zero. Non hanno ascoltato le categorie produttive e in più stanno prendendo delle decisioni alle spalle degli italiani, che pagheranno i nostri figli, solo per tirare a campare qualche settimana o qualche mese, solo per conservare la loro poltrona". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in un video su Facebook.

