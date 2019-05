Salvini: Presenze al Viminale? Italiani premiamo Lega, non sono tutti scemi

di dab

Milano, 17 mag. (LaPresse) - "Di ministri che bivaccavano e mangiavano nei loro uffici senza risolvere un solo problema, ne abbiamo avuti tanti. Se io i problemi li risolvo dal mio ufficio o da Milan Channel, ai cittadini non importa, basta che li risolva. Altrimenti non si capisce perché gli italiani premiano la Lega come primo partito, mica sono diventati tutti scemi". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a #PoliticaPresse, il videoforum di LaPresse, rispondendo a una domanda sulle polemiche legate alle presenze al Viminale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata