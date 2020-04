Salvini: Pd propone Covid-tax, Leu patrimoniale e M5S stop Tav. Follia

di dab

Roma, 10 apr. (LaPresse) - "Il Pd ha proposto la patrimoniale, la 'Covid-tax'. Una tassa per chi ha risparmi in banca e per i 'ricconi' che fatturano più di 80mila euro all'anno". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in un video su Facebook. "Leu, che è alla sinistra del Pd, dice che non basta e bisogna fare una patrimoniale anche per chi è proprietario di casa e ha un conto corrente in banca - prosegue -. I cinquestelle aggiungono il no alla Tav, dicendo che per fermare il virus bisogna fermare i cantieri. Insomma, una follia generalizzata".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata