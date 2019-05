Salvini: Pd e M5S coalizzati contro autonomie, flat tax e porti chiusi?

di lrs

Milano, 13 mag. (LaPresse) - "Di Maio e Zingaretti parlano di razzismo che non c'è. Gli italiani non sono violenti, né egoisti, né razzisti. Pd e 5stelle si sono forse coalizzati anche contro autonomie, flat tax e per aprire i porti ai clandestini? Di Maio parla di tensioni nelle piazze? Mi sembra che le uniche minacce di morte siano contro di me. Per il resto i reati in Italia sono in calo ovunque mentre, purtroppo, sono in aumento i morti e gli infortuni sul lavoro". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

