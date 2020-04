Salvini: Pazienza finita, sfiducia a Gualtieri e Conte subito in Parlamento

di dab

Roma, 10 apr. (LaPresse) - "Basta, la pazienza degli italiani che hanno voglia di ripartire è finita. Mozione di sfiducia al ministro dell'Economia e convocazione immediata del presidente del Consiglio in Parlamento. La pazienza mia e degli italiani è finita, li fermeremo. Promesso. Buon venerdì santo, non finisce qui". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in un video su Facebook.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata