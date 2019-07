Salvini: Parlamento si svegli e approvi pdl Lega su castrazione chimica

di dab

Milano, 29 lug. (LaPresse) - "Già condannato nel 2014 per violenza sessuale, uscì di galera dopo 24 ore. Perché? Per scelta di chi? E pochi giorni fa l'ha rifatto. Roba da matti. Castrazione chimica e stop, che il Parlamento si svegli e approvi la proposta della Lega". Lo scrive il ministro dell'Interno e segretario del Carroccio, Matteo Salvini, pubblicando il post della notizia di un senegalese, già noto alle forze dell'ordine per lo stesso reato, che ha violentato una ragazza di 26 anni in provincia di Bergamo.

