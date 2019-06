Salvini: Pace fiscale per denaro fermo in cassette di sicurezza

di scp

Milano, 11 giu. (LaPresse) - “Dopo Equitalia, serve una pace fiscale per far emergere il denaro contante depositato nelle cassette di sicurezza, fermo. Con una nuova pace fiscale daremmo il diritto di utilizzarli, e lo Stato incasserebbe miliardi da reinvestire per la crescita”. Lo precisa il vicepremier Matteo Salvini.

