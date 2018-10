Salvini annuncia: "Pace fiscale per debiti fino a 500mila euro. Non sarà una rottamazione"

"Chiudiamo la rottamazione vecchia dei governi passati e ci sarà la pace fiscale, saldo e stralcio, per quel che mi riguarda sotto il 500mila euro". Ad annunciarlo il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che su Rtl 102.5 torna a parlare del suo ultimo cavallo di battaglia. "Non sarà una rottamazione - precisa Salvini - perché le rottamazioni tolgono alle caselle esattoriali sanzioni, more, interessi, però se uno non ha quarantamila euro non ne ha nemmeno trentacinquemila".

Chi saranno i beneficiari della misura? A spiegarlo è sempre il vicepremier leghista: "La pace fiscale che voglio portare fino in fondo riguarda alcuni milioni di italiani costretti a vivere da fantasmi, che hanno fatto la dichiarazione dei redditi - non quelli che non l'hanno fatta e poi hanno quattro Ferrari - sono persone che hanno fatto la dichiarazione e poi il negozio gli è andato male, hanno dovuto aiutare il figlio che ha perso il lavoro, e la crisi, e quello che volete e si portano dietro una cartella esattoriale che non riusciranno mai a pagare. Io voglio intervenire non solo sulle more e sulle sanzioni ma sul capitale".

"Se hai un debito ottantamila euro - dice ancora Salvini - non è che se te ne chiedo settanta rateizzati tu me li dai, se te ne chiedo il 15% io Stato incasso quello che non avrei mai incassato e tu torni a lavorare e a pagarci le tasse sopra".

Il provvedimento che riguarda la chiusura delle cartelle dovrebbe essere inserito in un apposito decreto fiscale. "L'obiettivo di questo intervento - si legge nella nota di aggiornamento al Def - è completare il percorso di chiusura delle posizioni debitorie ancora aperte per consentire che l'attività di riscossione ordinaria riprenda con sempre maggiore efficienza. Lo stesso obiettivo di efficienza sarà perseguito con riguardo al contenzioso, favorendo la chiusura delle liti pendenti"

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata