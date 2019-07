Salvini: Oltre 6 mld in manovra per sicurezza strade e ponti

Milano, 11 lug. (LaPresse) - "C'è un piano, l'abbiamo già discusso, per mettere in sicurezza strade, ponti, viadotti e gallerie: 2,5 miliardi di costo. C'è un piano per mettere in sicurezza le scuole superiori: 2,5 miliardi di costo. C'è un piano per verificare la messa in sicurezza di 1918 ponti e viadotti: 730 milioni di costo. E infine c'è un piano per verificare la condizione di 14mila ponti, viadotti e gallerie: 566 milioni di costo". Così Matteo Salvini in una diretta Facebook. "Facciamo. L'Italia ha bisogno di fare, sbloccare, sistemare, recuperare, costruire, non ha bisogno di no, di stop, di dubbi. Stiamo parlando di sei miliardi di euro, stiamo preparando una manovra economica che di questo vuole parlare, di sicurezza, viaggiare, studiare, diritto alla salute", rimarca.

