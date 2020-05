Salvini: Nuova maggioranza con Iv? Fantasie, non sento Renzi da tempo

di egr

Roma, 29 mag. (LaPresse) - "Fantasia. Non lo vedo e non lo sento da tempo. Se hanno problemi tra di loro nella maggioranza su tutto, non tirino in ballo me o la Lega. Io al Governo con Renzi e col Pd non ho nessuna intenzione di andare". Così il leader della Lega Matteo Salvini in merito a una possibile intesa con Matteo Renzi e Italia Viva per far nascere un nuovo Governo.

