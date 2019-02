Salvini: Numeri Ue non estremamente positivi, è momento accelerare

di npf

Roma, 28 feb. (LaPresse) - "Ieri sera ero con il presidente del Consiglio e con il collega vicepremier Di Maio e abbiamo guardato i numeri di ieri e soprattutto di domani. I numeri che arrivano dall'altra parte del mondo non sono estremamente positivi, i numeri che arrivano dall'Ue, dalla locomotiva tedesca, non sono estremamenti positivi, quindi è il momento in cui accelerare. E' il momento in cui le imprese che funzionano vanno sostenute e in cui il pubblico deve dimezzre i tempi". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando dallo Stabilimento Navale di Monfalcone, dove Fincantieri consegnerà a Costa Crociere la 'Costa Venezia'.

