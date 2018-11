Salvini: Nord deluso? Sondaggi mai così alti ma tengo piedi per terra

di npf

Roma, 30 nov. (LaPresse) - Teme il malcontento e le pressioni degli imprenditori sulla Lega al nord? "I sondaggi dicono che non siamo mai stati così alti sia al Nord che al sud, ma io mantengo i piedi per terra e ascolto. Senza fare miracoli penso di essere soddisfatto di quello che abbiamo fatto in questi primi sei mesi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a SkyTg24.

