Salvini: Non si può andare avanti a un dpcm a settimana

di lca

Milano, 1 nov. (LaPresse) - "Presidente Conte, un po' di programmazione, di visione, organizzazione, preparazione. Non si può capire di settimana in settimana chi lavora e chi no. Un dpcm a settimana: non si può andare avanti così". Così il leader della Lega Matteo Salvini in un video su Instagram.

