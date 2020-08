Salvini: "Noi mascherinati e i migranti che sputazzano e infettano"

(LaPresse) Matteo Salvini prosegue la sua campagna elettorale per le Regionali Toscana. Sabato sera il leader della Lega era a San Vincenzo (Livorno) dove davanti alla folla è tornato ad attaccare il governo per la gestione dell'emergenza coronavirus: "Noi italiani in ostaggio e mascherinati, i migranti invece fanno quello che vogliono: sputazzano e infettano. Le regole dovrebbero valere per tutti". DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE