Salvini: No odio e polemiche, questa piazza è amore e speranza

di ddn/ect

Roma, 8 dic. (LaPresse) - "Questa non è la piazza che ha tempo da perdere in odio e polemiche, questa è una piazza di amore, unione e speranza, lasciamo a qualcun altro l'odio e polemiche". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervento alla manifestazione in piazza del Popolo a Roma.

