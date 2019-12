Salvini: No a ritorno con Di Maio, spero voto entro estate

di abf

Roma, 4 dic. (LaPresse) - "Ritorno con Di Maio? No, indietro non si torna, chi sceglie Pd e Renzi sceglie quei poteri forti che loro volevano combattere. No, cosa fatta, capo A. Non potranno scappare all'infinito dal voto. Conto si voti presto in Italia, spero entro l'estate". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Stasera Itali

