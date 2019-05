Salvini: Napolitano vuole rigore? Con Lega a governo no aumento tasse

di dab

Milano, 19 mag. (LaPresse) - "Oggi l'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha detto che l'Italia ha bisogno di rigore. Ma vi pare che l'Italia abbia bisogno di nuove tasse? Monti, poi, parla di patrimoniale. Ma dove vivono queste persone? La Lega al governo è garanzia che le tasse non aumenteranno di mezzo centesimo in Italia". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un comizio della Lega a Sassuolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata