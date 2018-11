Salvini a Napoli, scontri tra polizia e manifestanti: ferito un 15enne

Il ministro in città per il Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica. E sul corteo dei centri sociali: "I soliti quattro deficienti"

Scontri nella Galleria Umberto di Napoli tra le forze dell'ordine e un corteo di circa 20 ragazzi del centro sociale Insurgencia che hanno manifestato contro l'arrivo del ministro dell'Interno Matteo Salvini in città. Il bilancio è di un ferito, un ragazzo di 15 anni che ha riportato una lesione alla testa dopo un carica di alleggerimento. "I soliti quattro deficienti, ci sono problemi seri a cui pensare", ha commentato Salvini a seguito del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica.

Durante la conferenza stampa in Prefettura, il ministro ha toccato alcuni argomenti sensibili che riguardano la città. "A Napoli - ha annunciato - ci saranno 106 vigili urbani in più e ci saranno impianti di video-sorveglianza, poi ho visto che spendiamo milioni di euro per conservare motorini sequestrati per 12 anni, tempo che ora invece sarà ridotto a soli 6 mesi. C'è inoltre un cronoprogramma di sgombero per i palazzi occupati abusivamente, case pericolanti e palazzi della Camorra. Penso che già entro l'anno daremo segnali concreti, come abbiamo fatto a Roma".

In merito al problema dello spaccio, Salvini non ha usato mezzi termini: "Dal mio punto di vista gli spacciatori vanno trattati come assassini: per me chi spaccia uccide e vediamo di riportare le pene a un livello dignitoso per i venditori di morte. Non è possibile che se pure riusciamo a prendere uno spacciatore poi a causa delle norme vigenti loro poi escono dopo un quarto d'ora".

Promettendo che tornerà ogni mese in Campania, il vicepremier si è poi soffermato sul rischio di un "disastro ambientale per l'emergenza rifiuti e per la Terra dei Fuochi". "C'è incapacità, ma lo dico per essere ottimista, perché in realtà credo che non si sia fatto niente per interessi personali, visto che c'è un giro di milioni e milioni di euro. Manca la programmazione, serve un termovalorizzatore per ogni Provincia, tra l'altro a metà gennaio andrà in manutenzione l'unico termovalorizzatore di tutta la Regione, pensate a cosa succederà...In Campania è a rischio la salute dei cittadini come in nessun altra Regione italiana, e io anche se non sono ministro dell'Ambiente e della Salute mi preoccupo e mi arrabbio da padre di famiglia", ha sottolineato Salvini.

