Salvini: Mattarella? No toni aspri, ma più rispettoso Costituzione far scegliere italiani

di scp

Milano, 17 set. (LaPresse) - "Il presidente Mattarella? Io non condivido mai i toni aspri, non sarebbe stato però più rispettoso, trasparente, costituzionalmente corretto far scegliere gli italiani?". Così il leader leghista Matteso Salvini in una diretta Facebook.

