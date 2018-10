Lo spread a 300 punti. Salvini: "Non arriverà a 400. La manovra non cambia, vado avanti"

Apre sopra 300 punti base lo spread tra Btp e Bund tedesco, attestandosi a 301 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,55% sul mercato secondario. Martedì è stata una giornata di saliscendi per lo spread, che ha aperto sotto quota 300 punti base per poi chiudere a 298 punti, dopo un'impennata sui massimi dal 2013 a quota 315 punti base, con un rendimento del decennale italiano al 3,68% sul mercato secondario. E, nonostante le bocciature di Bankitalia e Upb, il governo tira dritto, come ha ribadito il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "La manovra non cambia. Se qualcuno a Bruxelles, lo spread o Bankitalia. No, io vado dritto. Vado avanti, non torneremo indietro sulla legge Fornero, sul reddito di cittadinanza, sulla pace fiscale e sulla flat tax. Savona? Non mi pongo il problema, vado avanti perché è una manovra che aiuta il Paese", ha detto ad 'Agorà' su Rai3 precisando che "lo spread non arriverà a 400 pb, la vita vera non è lo spread, si adeguerà ad un'Italia che tornerà a crescere".

Per Salvini: "Non farsi prendere dal panico che non esiste. Lo spread è qualcuno che in multinazionali e istituti finanziari importanti decide con un click compro o vendo. Ci sono pochi, grandi personaggi che sperano che l'Italia salti. L'Italia non salta, il Governo va avanti. Se qualcuno continua a speculare sull'Italia, sbaglia a farlo. Tutti contro l'Italia, perché in Italia ci sono aziende sane che qualcuno vuole comprare sottocosto. Penso a pezzi di Eni, di Enel. Complotto? Ma che complotto, non ci sono marziani - ha aggiunto il vicepremier - Non diamo soldi a tutti, ma questa manovra economica è l'inizio di un percorso diverso rispetto agli ultimi anni. L'Italia non si merita lo zero virgola degli ultimi anni per la crescita. Le stime degli ultimi anni hanno azzeccato? No. Ci vediamo tra un anno e i fatti sono parole vere rispetto alle parole di Salvini e alle stime di Bankitalia".

A Bruxelles la manovra sarà bocciata? "Penso che la debbano leggere, non gliel'abbiamo ancora mandata, non possono giudicare da qualche titolo che leggono sui giornali. Questa manovra è tanta roba. Appena arriverà a Bruxelles, immagino che la leggeranno. Secondo me, non potranno che prenderne atto perché troveranno interventi su investimenti, lavoro e crescita", ha commentato il leader leghista. E ancora: "Popolari e populisti possono essere una chiave di svolta in Europa, perché abbiamo alcune idee comuni. Con la Merkel, dipende da che atteggiamento avrà. L'Italia con noi al governo ha smesso di essere un pollo da spennare, come era considerata prima da Francia e Germania". Sull'accordo con i Cinquestelle in vista delle prossime elezioni europee, il leader della Lega ha replicato: "Sono altro, sono altri. Vero che non c'entrano nulla, come hanno detto, con Salvini, Le Pen e Orban. Abbiamo storia, cultura e storie diverse con il M5S".

Poi la precisazione: "Il decreto fiscale arriva entro la settimana. O venerdì o lunedì. Ci stanno lavorando in queste ore. Abbiamo ereditato rottamazioni del passato. Differenza tra pace fiscale e condono? Si può fare anche quello, non sono assolutamente schizzinoso ma stiamo parlando di persone che hanno fatto la dichiarazione dei redditi. La scelta è se far finta di niente o intervenire. Io al governo conto di starci per fare le cose".

