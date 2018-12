Salvini: Mai pensato Lega primo movimento in Italia

di ddn/ect

Roma, 8 dic. (LaPresse) - "Quando la Lega del 4 per cento manifestò in questo piazza mai avrei pensato che gli italiani ci dessero la forza di essere il primo movimento politico di questo Paese". Così il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo in piazza del Popolo a Roma.

