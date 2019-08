Salvini: "Mai interrotti i rapporti, se vogliamo ragionare ci sediamo e lo facciamo"

"Abbiamo spiegato da tempo che se non c'è una maggioranza coesa e coerente è meglio chiedere il consenso e il giudizio al popolo italiano". Così il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa. "Se vogliamo ragionare delle cose da fare ci sediamo e lo facciamo - ha aggiunto - chi è intorno a questo tavolo non ha mai interrotto i rapporti e i ragionamenti con i 5 Stelle".