Salvini: Mai chiesto incontro al Papa, ha tanti impegni

di mad

Milano, 2 giu. (LaPresse) - "Non ho mai chiesto un incontro al Papa, perché ha tanti impegni. Ma se il Papa ritenesse di concedermi cinque minuti del suo tempo per me sarebbe un onore. Ma si è detto che si era rifiutato di incontrarmi, mentre io non l'ho mai chiesto". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, ospite a Non è l'Arena, confermando le parole dette poco fa dal Pontefice sul volo di ritorno dalla Romania. "Non l'ho fatto in questi mesi per il grande rispetto che ho per il Papa. Lo farò, senza dirlo pubblicamente, così la cosa non si presterà a polemiche", ha aggiunto. "Oggi i vescovi hanno dato una dimostrazione di solidarietà accogliendo alcuni dei migranti sbarcati a Genova, e di questo siamo grati", ha spiegato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata