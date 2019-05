Salvini: "Le Europeee saranno un referendum tra la vita e la morte"

A Sanremo, il leader leghista attacca anche gli alleati: "Se non andiamo a votare, lasceremo ai nostri figli uno stato islamico fondato sulla paura". E poi: "Non è accettabile tra colleghi di governo, dire 'no, non mi piace'"

"Non saranno elezioni europee, sarà un referendum". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Sanremo (IM) per un appuntamento elettorale in vista del voto per la Ue del 26 maggio. "Sarà un referendum tra la vita e la morte, tra il futuro e il passato, o questa Europa la riprendiamo per i capelli adesso e la ripuliamo e la lasciamo più liberi o, se domenica 26 non andiamo a votare, ai nostri figli lasceremo uno stato islamico fondato sulla precarietà e sulla paura", aggiunge.

"Non è accettabile tra colleghi di governo dire 'no, non mi piace'". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, a Sanremo (IM) per un appuntamento elettorale, sul decreto sicurezza bis. "Anche qualcuno dei 5 stelle ha detto 'non serve, non è urgente', secondo me riportare ordine e sicurezza in questo paese è urgente", aggiunge, "non accetto i 'no, punto', perchè l'Italia ha bisogno di cose da fare, non da bloccare, l'unica cosa che voglio bloccare sono i barconi". "I bastian contrario e i signor no all'Italia non servono", rimarca.

Abbassare le tasse "è l'altra emergenza nazionale insieme alla sicurezza". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, a Sanremo (IM). "Tutto il resto può venire dopo", aggiunge.

