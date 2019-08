Salvini: "Lavoriamo a un governo che duri 10 anni"

Il leader della Lega in visita a Policoro, in Basilicata

"Stiamo lavorando per dare all'Italia un governo che duri 10 anni. Chi rinvia l'appuntamento con il Parlamento vuole tenersi la poltrona". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita a Policoro, in Basilicata. "Le provocazioni e gli insulti non mi interessano. In questo momento mi interessa la data delle elezioni e la formazione del nuovo governo che faccia subito la manovra economica", ha aggiunto il leader leghista.