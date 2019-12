Salvini: L'unico governo dopo questo lo decidono gli italiani col voto

di scp

Roma, 17 dic. (LaPresse) - "Ovviamente io non penso a nessun governo, noi non sosterremo nessun governo con Renzi, Di Maio e Zingaretti: noi vogliamo semplicemente avanzare delle proposte, l'unico governo possibile dopo questo lo decidono gli italiani". Così il leader leghista Matteo Salvini parlando coi giornalisti in Senato. "Non penso neanche lontanamente a un altro presidente del Consiglio che non passi dal voto popolare", ha aggiunto.

