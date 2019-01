Salvini ironizza: "La Camusso? Se mi chiama per inaugurare altri sindacati sono pronto"

Salvini a Milano per il sindacato "sovranista" ironizza sulla Camusso: "Sicuramente mi chiamerà per le inaugurazioni di altri sedi in Italia. Sono pronto". Presente all'inaugurazione della storica sede dell'Ugl anche Mario Borghezio, che parla espressamente di "Sindacato Sovranista". Dal segretario nazionale Paolo Capone arriva la conferma: "Unico sindacato di destra al mondo".