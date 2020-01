Salvini: Inviteremo tutti ad andare a votare per confermare taglio parlamentari

di lrs/mad

Milano, 31 gen. (LaPresse) - "Inviteremo tutti ad andare a votare per confermare il taglio dei parlamentari il 29 marzo. Se i parlamentari non saranno più 900 ma 600, il Parlamento sarà ulteriormente delegittimato". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, al termine del Consiglio federale in via Bellerio, a Milano.

