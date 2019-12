Salvini indagato per voli di Stato: verifiche su 35 viaggi

L'accusa per l'ex vicepremier è quella di abuso d'ufficio

Il leader della Lega Matteo Salvini è indagato per abuso d'ufficio dalla procura di Roma. Lo riportano il Corriere della Sera e il Fatto quotidiano nell'edizione di oggi. L'accusa si riferisce a 35 voli di Stato. Le carte che riguardano l'ex vicepremier e ex titolare del Viminale sono state trasmesse al tribunale dei ministri, che è competente per le indagini.

