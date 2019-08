Salvini: Inciuci non fermeranno voglia degli italiani di un governo forte

di scp

Milano, 11 ago. (LaPresse) - "Inciuci, giochetti di palazzo, governi tecnici o 'di scopo' (?) non fermeranno la voglia degli italiani di un governo finalmente forte, chiaro, libero, per tornare a correre, per l'Italia dei sì. Ci stai???". Così Matteo Salvini su Twitter.

