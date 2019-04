Salvini in Sicilia scherza durante un comizio: "Torno a casa con un'abbronzatura invidiabile"

"Grazie a questi due giorni in Sicilia tornerò a casa con un'abbronzatura invidiabile, fortuna che ho le foto delle piazze altrimenti i miei figli penseranno che sono andato a Mondello in spiaggia e non a fare i comizi". Così il leader della Lega Matteo Salvini scherza durante un comizio a Motta Sant'Anastasia, in provincia di Catania.