Salvini in Calabria: "Lavoro e infrastrutture per il rilancio"

(LaPresse) "Lavoro, lavoro, lavoro. Di questo hanno bisogno i calabresi. E poi infrastrutture, turismo", questa la ricetta per il rilancio della Calabria secondo Matteo Salvini, oggi in visita a Tropea sulla costa tirrenica. "Ho deciso di trascorrere questo fine settimana tra i lavoratori e la gente calabrese e siciliana e non in una villa romana, perché qui stanno i problemi e da qui bisogna cominciare per risolverli. Bisogna mettere mano ai trasporti, agli aeroporti, perché i turisti qui non ci arrivano mica in mongolfiera", ha detto il leader leghista che ha poi aggiunto: "È da fuori di testa pensare che il bonus vacanze lo debbano anticipare gli albergatori. Se agli Stati Generali avessero invitato un imprenditore calabrese, gli avrebbe spiegato in due minuti cosa serve e cosa non va".