Salvini: "Ilva e Val d'Agri? Tuteleremo l'ambiente ma anche i posto di lavoro"

"Toccare la Val d'Agri e licenziare migliaia di persone non lo permetteremo mai". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini durante un comizio a Policoro, in Basilicata. "La tutela dell'ambiente è importante, ma è fondamentale che all'Ilva di Taranto non si perda un solo posto di lavoro", aggiunge il vicepremier.