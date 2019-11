Salvini: "Ilaria Cucchi mi querela? Non ho paura, ci vedremo in tribunale"

La querela di Ilaria Cucchi? "Mi spiace, non è la prima querela, viene dopo quella di Carola Rackete. Ognuno ragiona come vuole, io più che dare solidarietà alla famiglia, chiedere condanne esemplari e ribadire, sempre e comunque, che la droga fa male, non faccio. Per cui se vorrà incontrarmi in tribunale ci vedremo in tribunale. Non ho paura e non cambio la mia battaglia". Queste le parole di Matteo Salvini da Modena dove si trova per una cena elettorale.