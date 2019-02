Salvini: "Il m5s non sta governando nulla"

"I 5 Stelle non stanno governando nulla, mentre noi stiamo governando e bene, tante Regioni e tanti Comuni da 20 anni. Il treno del cambiamento non passa due volte". Così il vicepremier Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Pescara delle elezioni in Abruzzo.