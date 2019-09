Salvini: Hanno detto tutti che non si poteva votare per l'Iva e ora la aumentano

di scp

Milano, 30 set. (LaPresse) - "Hanno passato due mesi a dire che facevano questo governo per non far aumentare l'Iva, l'hanno detto tutti, Conte, Di Maio, Zingaretti che non si poteva andare a votare, hanno messo su questo governo senza senso e dopo due settimane cosa propongono adesso, l'aumento selettivo sull'Iva? Non scherziamo". Così il leader leghista Matteo Salvini a Radio 24.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata