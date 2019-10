Salvini: Grillo vuole togliere voto agli anziani? Che schifo

di lrs

Milano, 18 ott. (LaPresse) - "Poi arriva lo scemo di Grillo che dice di togliere il voto agli anziani. Magari lo togliamo a chi è stato condannato in via definitiva. Nei sai qualcosa? Poi cosa facciamo? Sterminiamoli, cancelliamoli. Mamma che volgarità, che schifo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, da piazza San Giovanni a Roma in vista della manifestazione di domani pomeriggio del centrodestra.

